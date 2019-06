Offiziell: Hütter-Stürmer Jovic fix zu Real Madrid

Wochenlang kursierten Berichte in den Medien, wonach der Wechsel von Jovic zu Real Madrid bereits als fix wäre, nur um sich wenig später wieder als Falschmeldung zu Entpuppen. Damit ist jetzt Schluss: Beide Verein haben am Dienstag den Wechsel des Shooting-Stars zu den Königlichen nach Madrid offiziell bestätigt.

"Eintracht Frankfurt wird in Zukunft auf die Dienste von Topstürmer Luka Jovic verzichten müssen. Der Serbe wechselt – vorbehaltlich des positiven Verlaufs des noch ausstehenden Medizinchecks – zur neuen Saison zum spanischen Spitzenverein Real Madrid", schreibt der Klub von Teamchef Adi Hütter auf der Vereins-Homepage.

Über eine Ablöse werden keine Angaben gemacht, laut "transfermarkt.at" bezieht sich diese allerdings auf 65 Millionen Euro.

Für die Hessen absolvierte der 21-Jährige Serbe insgesamt 75 Spiele, in denen er 36 Tore und neun Assists beisteuerte. Vor allem in der abgelaufenen Saison konnte Jovic seinen Torriecher unter beweis stellen. Mit 17 Toren in der Bundesliga und 10 in der Europa League war er der Top-Scorer seinem Teams.

Frankfurt hatte den Mittelstürmer erst vor wenigen Wochen für sieben Millionen Euro fest von Benfica Lissabon verpflichtet. Bei Real unterschreibt er einen Fünfjahresvertrag.

(Heute Sport)