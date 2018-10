Pacult: "Bickel nicht einen geholt, der Rapid hilft"

Nach dem 0:3 in Hartberg und dem 0:5 bei Villarreal meldete sich Ex-Coach Peter Pacult zu Wort. Er zerlegte Rapid als TV-Experte: "Die Mannschaft muss sich einmal beim Wirt zusammensetzen, zwei Bier trinken und Klartext miteinander reden. So geht das nicht, das ist eine Ministrantentruppe!"

Am Wochenende gelang den Hütteldorfern gegen die Admira der Befreiungsschlag. Rapid gewann 2:0, verschaffte sich in der Krise etwas Luft. Pacult hielt das nicht von einer neuerlichen Kritik am Ex-Klub ab.

Am Montag war der 59-Jährige zu Gast bei "Sport und Talk im Hangar 7" auf "Servus TV". Pacult sprach erneut Klartext: "Bickel hat nicht einen Spieler gebracht, der Rapid wirklich weiterhilft."

"Dieser Kader kann nicht funktionieren. Du hast keine erfahrenen Spieler und auch keine, die Woche für Woche mit dem Druck umgehen können. Es ist nunmal ein Unterschied, bei Verein XY oder bei Rapid zu spielen."

"Mir fehlt die Hierarchie in der Mannschaft. So etwas ist in einem Teamsport tödlich."



Es gehe nicht nur um Qualität, sondern um Charaktere, die richtige Kaderzusammenstellung, pflichtetete ihm Michael Hatz bei. Der 47-Jährige war einer der "Typen", die Rapid inzwischen zu fehlen scheinen. Er Spielte von 1990 bis 1996 bei den Grün-Weißen, kehrte nach dem Italien-Abenteuer zur Jahrtausendwende zurück.



Pacult stört nicht nur der Kader, er kritisierte beim jüngsten Auftritt auch die Trainer-Politik des Klubs: "Wenn du in zwei Jahren vier Trainer verbrennst, kann keine Kontinuität hineinkommen."



