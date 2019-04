Partie von Zulj-Klub Anderlecht abgebrochen

Nach schweren Ausschreitungen musste der Schlager der belgischen Jupiter League zwischen Standard Lüttich und dem RSC Anderlecht (ohne ÖFB-Teamspieler Peter Zulj) am Freitag abgebrochen werden.

Beim Stand von 2:0 für die Gastgeber wurde die Partie in der 32. Minute abgebrochen. Schon davor waren immer wieder pyrotechnische Gegenstände aus dem Anderlecht-Block auf den Rasen geflogen. Die Begegnung wurde insgesamt drei Mal unterbrochen, bevor Referee Lambrechts endgültig abpfiff.

Marin (22.) und M´Poku aus einem Elfmeter (30.) hatten die Lütticher mit 2:0 in Front gebracht. Vor dem Strafstoß flog der Anderlecht-Kicker Mbodji mit Gelb-Rot vom Feld (29.).

Die Partie wird wohl am Grünen Tisch mit einem 3:0 für Lüttich gewertet werden. Ein herber Rückschlag für Anderlecht, das in der Meistergruppe in drei Spielen noch punktelos ist.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)