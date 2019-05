"Nicht mehr so attraktiv" – Ajax-Juwel sagt United ab

Mega-Talent Matthijs de Ligt wird Ajax Amsterdam im Sommer definitiv verlassen. Einzig die Destination ist noch unbekannt. Einem Top-Klub aus der Premiere League hat der 19-Jährige nun laut englischen Medienberichten eine Absage erteilt: Manchester United.

Entspricht nicht den Ansprüchen

Dabei hatte Trainer Ole Gunnar Solskjaer den niederländischen Nationalspieler als eines der Haupt-Transferziele für den Sommer auserkoren. Die Defensive der "Red Devils" ist lange nicht mehr so stabil, wie sie einst war. De Ligt soll nun über seinen Star-Berater Mino Raiola dem englischen Rekordmeister eine Absage erteilt haben. Und das, obwohl dem Shootingstar ein wöchentliches Gehalt von satten 290.000 Euro gewunken hätten.

"Matthijs wird der beste Verteidiger der Welt. Er wird die Wahl haben, sich jedem Klub anzuschließen, zu dem er will, aber er hat kein Interesse daran, zu United zu gehen. Sie sind nicht mehr so attraktiv, wie sie einmal waren", zitiert der "Daily Star" eine Quelle aus De Ligts Umfeld.

"Er weiß, dass er sich in einer starken Verhandlungsposition befindet, weil sein Kurs so schnell in die Höhe gestiegen ist. Er ist einer der gefragtesten Stars der Welt", heißt es weiter.

Champions League als Faktor

Mit Ajax Amsterdam steht der Teenager bereits mit einem Bein im Finale der Champions League. Manchester United wird in der kommenden Saison allerdings nur in der Europa League antreten. Einen Platz in den Top vier der Tabelle, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, hat die Star-Truppe um Paul Pogba endgültig verspielt.

Die besten Karten im Poker um das Abwehr-Juwel soll übrigens der FC Barcelona haben. Sein Teamkollege bei Ajax und der Nationalmannschaft Frenkie de Jong wird sich den Katalanen im Sommer bereits fix anschließen. Gut möglich, dass De Ligt ihm folgen wird. Allerdings sollen auch Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus Turin und der FC Arsenal um den Youngster werben.

(Heute Sport)