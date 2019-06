Premier League zeigt alle VAR-Szenen im Stadion

Ab der kommenden Saison gibt es auch in der englischen Premier League den Videobeweis. Deutschland, Italien, Spanien machten es vor. Bei der WM 2018 in Russland beeindruckte die Umsetzung der Fifa größtenteils. Die Uefa setzt VAR seit 2019 auch in der Champions League ein, auch beim Nations-League-Finalturnier kommt es aktuell zum Einsatz.

England zieht nach. Die vielleicht beste Fußball-Liga der Welt ließ sich etwas mehr Zeit, will dafür aus den Fehlern aus anderen Ländern lernen. In Deutschland sorgte VAR beispielsweise immer wieder für großen Ärger. Auch die Umsetzung der Uefa ließ in einigen Szenen zu wünschen über. Die englische FA testete den Videobeweis bisher erst in den Cup-Bewerben.

Der Start in der Premier League geht gleichzeitig mit einer kleinen Revolution des Videobeweises einher. Ein großer Kritikpunkt der bisherigen Umsetzung wird von der FA in Angriff genommen.

Es soll keine Verwirrung mehr in den Stadion herrschen. Bisher waren Fans in den Arenen im Vergleich zu den TV-Zusehern klar im Nachteil. Sie sahen die entscheidenden Szenen nicht in der Wiederholung, tappten oft minutenlang im Dunkeln, ehe der Schiedsrichter eine für sie kaum nachvollziehbare Entscheidung traf.

In der Premier League sollen die fraglichen Szenen hingegen auf den Videowalls gezeigt werden. Die strittigen Entscheidungen sollen dem Fan erklärt werden. In Stadien ohne Videowall durch Durchsagen.

(SeK)