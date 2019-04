Prügel-Eklat um Englands WM-Held Jordan Pickford

Im Sommer feierte ihn das ganze Land, jetzt schafft es Jordan Pickford wegen Eskapaden außerhalb des Platzes in die Schlagzeilen der englischen Yellowpress. Der Torwart von Everton soll sich eine Pub-Prügelei geliefert haben, berichtet die "Sun".

Pickford ist Englands Nationaltorhüter. Bei der WM 2018 in Russland wurde der 25-Jährige durch seine Paraden, gehaltene Elfmeter und sein sicheres Passspiel zum gefeierten Helden.

Nun droht Pickford und seinem Image ein tiefer Fall. Am Sonntag schaute sich der Engländer im Londoner Wembley Stadion das Finale der Checkatrade Trophy zwischen Portsmouth und seinem Ex-Klub AFC Sunderland (7:6 n.E.) an.

Danach verschlug es den Engländer ins Nachtleben der Hauptstadt. Bei einer gemütlichen Pub-Runde dürfte es dabei nicht geblieben sein. Ein Video sorgt für Aufregung. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann, der im weißen Hemd auf eine Gruppe Männer losgeht, von mehreren Personen zurückgehalten wird.

Als "Butterfinger" bezeichnet

Der Mann sieht Pickford zumindest ähnlich. Mehrfach ist sein Vorname Jordan im Video zu hören. Ein anderes Video zeigt den Keeper scheinbar vor dem betreffenden Vorfall. Darin wird er von Pub-Besuchern provoziert, mehrfach als "Butterfinger" geschimpft – eine abfällige Bezeichnung für einen Torhüter.

In der englischen Presse wird der Fall so dargestellt, als sei Pickford wegen der Provokationen der Kragen geplatzt. Arbeitgeber Everton bestätigte die Causa jedenfalls indirekt. Ein Sprecher sagte: "Der Verein wurde auf einen Zwischenfall mit einem unserer Spieler aufmerksam gemacht. Wir gehen dem nach."

What’s Pickford doing going out in Newcastle, especially after his bowlers against them the other week. Just asking for trouble pic.twitter.com/9ydWMSLfbQ