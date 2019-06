RB-Konkurrent? Investor steigt in Berlin groß ein

Valentino Lazaro packt seine Koffer. Ihn zieht es weg aus Berlin. Er wird aller Voraussicht nach die Hertha verlassen und bei Inter Mailand anheuern. Er soll der Rekord-Verkauf des Klubs werden (22 Millionen Euro plus Bonus).

Nicht nur der Österreicher lässt die Vereinskassen klingen, wie am Donnerstag in der deutschen "Bild" zu lesen ist. Ein Investor wird den umgekehrten Lazaro-Weg gehen und jede Menge an Geld in den deutschen Bundesligisten pumpen.

Beim Investor handelt es sich um den Geschäftsmann Lars Windhorst, der über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor bei den Berlinern einsteigt. Zuerst erwirbt Windhorst 37,5 Prozent der Klub-Anteile für 125 Millionen Euro, stockt dann in der kommenden Saison um 12,4 Prozent auf.

Damit hält der Investor dann 49 Prozent, gibt damit 250 Millionen Euro aus. "Die Hertha kann wie andere Klubs in London oder Madrid zu einem echten ,Big City Club' werden", so Windhorst zum "Spiegel".

Manager Michael Preetz zum Deal: "Das erhöht unsere Chancen, mittelfristig in Reichweite internationaler Plätze zu kommen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)