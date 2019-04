Ex-Coach will zurück, Rose in Salzburg nachfolgen

Marco Roses Abschied als Trainer von Red Bull Salzburg gilt als beschlossene Sache. Seit Wochen ranken sich Gerüchte um seinen potenziellen Nachfolger. Nun bringt sich ein ehemaliger Bullen-Coach selbst ins Spiel.

In einem Interview mit der "Krone" stellt sich jetzt Ex-Trainer Oscar Garcia zur Verfügung. "Für Salzburg wäre ich im Falle des Falles aber stets gesprächsbereit", so der 45-Jährige. Aktuell befindet sich der Spanier auf einem Sabbatical, arbeitet nebenbei als TV-Experte beim größten Privat-Sender für Barcelona-Spiele. "Innerhalb Europas kann ich mir daher einiges vorstellen, ich freue mich auf die Trainerbank!"

Garcia war von Dezember 2015 bis Juni 2017 Trainer der Salzburger, gewann in dieser Zeit zwei Mal das Double aus Cup und Meisterschaft. Danach folgten zwei kurze Engagements beim AS Saint-Étienne und Olympiakos Piräus. Bei beiden Stationen musste er allerdings nach nur 13 Spielen den Hut ziehen. Nach dem zweiten frühzeitigen Aus gönnte sich Garcia ein Pause vom Trainergeschäft. "Ich wollte ein Sabbatical-Jahr einlegen, eine Saison ohne Bindungen, aber mit Zeit für Fortbildung", so der Spanier.

Jetzt ist er aber wieder bereit für eine neue Herausforderung. "Ich will eine klare sportliche Perspektive, eine klare Philosophie, einen Verein, in dem jeder mitzieht. [...] Innerhalb Europas kann ich mir daher einiges vorstellen, ich freue mich auf die Trainerbank", zeigte sich Garcia selbstbewusst.



