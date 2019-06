Rangnick nach Bullen-Aus neuer Chelsea-Trainer?

Die Gerüchteküche brodelt rund um den Transfersommer. Das umfasst nicht nur die Spieler. Auch auf dem Trainermarkt geht es heiß her. Ralf Rangnick dürfte in England im Gespräch sein.

Die "Bild" will wissen, dass der 60-Jährige auf der Shortlist des FC Chelsea stehe. Dort gilt Maurizio Sarri als angezählt. Der Italiener könnte trotz Europa-League-Titel und Platz drei in der Liga nach nur einer Saison gehen, neuer Juve-Trainer werden.

Rangnick, Blues-Legende Frank Lampard (Trainer von Derby County) und Rafael Benitez (Trainer von Newcastle United) sollen auf dem Wunschzettel stehen.

In der vergangenen Saison hatte Rangnick RB Leipzig in der Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor betreut. Als Coach war er die selbstgewählte Übergangslösung, bis Julian Nagelsmann im Sommer aus Hoffenheim per Vorvertrag übernimmt.

Inzwischen ist er beide Ämter los. Vorige Woche wurde bekannt, dass Rangnick sich auch als Sportdirektor aus Leipzig verabschiedet. Er soll eine Rolle als Red-Bull-Sportdirektor mit Fokus auf Übersee einnehmen. Wenn nicht doch Chelsea anklopfen sollte ...

"Heute"-Einschätzung: Da muss schon viel zusammenpassen, dass wir den Ex-Salzburger in der kommenden Saison an der Stamford Bridge sehen. Seine Erfahrung als Trainer UND Sportdirektor und seine Erfolge könnten ihn für die Position des "Managers" in England durchaus interessant machen.

Noch ist Sarri aber im Amt. Und selbst, wenn er gehen sollte, klingen die oben genannten Lampard und Benitez als realistischere Optionen.

