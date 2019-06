Rangnick tritt bei Leipzig zurück, geht nach Übersee

Knalleffekt in der deutschen Bundesliga. Ralf Rangnick ist nicht mehr Sportdirektor von RB Leipzig. Der 60-Jährige legt sein Amt nieder.

Er bleibt im Red-Bull-Konzern, wird globaler Fußballchef mit Zuständigkeit für die Standorte USA und Brasilien. Das berichtet "Sportbuzzer".

Sein Vertrag wäre noch bis 2021 gelaufen.

Damit kommt es bei der deutschen Bullen-Filiale zum kompletten Umbruch. Rangnick galt bisher als "Macher" der Leipziger. In der abgelaufenen Spielzeit trat er sogar in Doppelfunktion auf, war Sportdirektor und Trainer. Er hielt Julian Nagelsmann den Platz an der Seitenlinie an.

Der 31-jährige Shootingstar der Trainer-Szene kommt mit Vorvertrag aus Hoffenheim, trainiert RB ab Sommer. Als Sportdirektor soll noch am Dienstag Markus Krösche (38) vorgestellt werden.

Rangnick zieht sich also aus dem Rampenlicht zurück. Nicht zum ersten Mal in seiner Laufbahn. Sein Engagement auf Schalke endete 2011 ebenfalls auf eigenen Wunsch, damals wegen eines Burnouts.

Es folgte der Wechsel zu Red Bull. Zuerst als Sportdirektor in Salzburg, dann übergreifend in der Mozartstadt und in Leipzig, nach der Entflechtung nur mehr beim deutschen Team.

Rangnick ist für österreichische Bullen ein rotes Tuch. Er für viele Fans steht stellvertretend für zahlreiche Konzern-interne Abgänge von Salzburger Leistungsträgern. Jüngstes Beispiel: Diesen Sommer wechselt Hannes Wolf vom österreichischen Meister zu RB.

Mehr folgt!

(SeK)