Rapid-Fans: "Lieber Kader von 1907 als die Leiberl"

Rapid startet mit einem neuen Querstreifen-Trikot in die neue Saison. Inspiriert vom ersten dokumentierten grün-weißen Leiberl aus dem Jahr 1907 wollen die Hütteldorfer wieder an alte Erfolge anknüpfen.

Ob die neue Wäsch' ein Meister-Trikot ist? Sportdirektor Zocki Barisic ist im "Heute"-Talk vorsichtig: "Wir wollen ins Meister-Playoff und einen Europacup-Platz!"

Rund 300 Fans waren bei der Präsentation des neuen Trikots im Allianz Stadion live dabei, mehrheitlich herrscht Begeisterung. Doch es kommt auch Kritik aus dem grün-weißen Lager. Die "Heute"-Leser sind gemischter Meinung.

"Ich hätte lieber den Kader von 1907 als die Leiberl", kommentiert zum Beispiel ein Fan. "Das Trikot passt zur Mannschaft. Schlicht und einfach", lässt ein weitere Leser Kritik an der Kaderplanung durchdringen. "Grün-Weiße Gefängniskleidung", für diesen Kommentar gab es besonders viele Likes.

Sportdirektor Barisic bastelt auf Houchtouren am neuen Kader: "Wir besprechen gerade intensiv diverse Personalien. Neuzugänge sind sicher nicht ausgeschlossen."

Auch auf der Facebook-Seite der Rapidler sind die User nicht einer Meinung, die Mehrzahl der Fans freut sich über die "fesche neue Wäsch'" und versprechen sofort in den Fanshop zu pilgern, um sich ein Exemplar zu sichern.

Barisic gefällt das Design ebenfalls und scherzt: "Mit den Querstreifen müssen sie ganz viel trainieren, damit die Leiberl auch perfekt zur Figur passen."

In Hütteldorf herrscht Aufbruchstimmung. Beim Tag der offenen Tür strömten tausende Fans zum Allianz Stadion und stimmten die Mannschaft auf die neue Saison ein. Am Sonntag geht's im Test gegen Nürnberg (schon 12.000 Karten sind weg), am Freitag wird's dann gegen Salzburg (um 20:45) beim Bundesliga-Auftakt ernst.



Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)