Vorverkauf für Klagenfurt beginnt 12. April 2019 11:11; Akt: 12.04.2019 11:15 Print

Rapid-Fans! So kommt ihr an Karten für's Cup-Finale

Schon am Freitag startet Rapid Wien mit dem Vorverkauf für das Cup-Finale in Klagenfurt. Alles was ihr wissen müsst, um an eure Tickets zu kommen!