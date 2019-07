Rapid-Flop Pavlovic netzt im Triplepack für Nikosia

Bei Rapid wurde er als Flop abgestempelt, bei seinem neuen Klub APOEL Nikosia funktioniert Stürmer Andrija Pavlovic gleich von Beginn an. In der Champions-League-Quali schoss der Serbe die Zyprioten mit einem Triplepack in die nächste Runde.

Letzte Saison netzte Pavlovic in der Bundesliga ganze vier Mal für die Grün-Weißen, alleine drei Tore gelangen dem 25-Jährigen in einem Spiel für seinen neuen Arbeitgeber.

Gegen Sutjeska Niksic traf der Serbe im Triplepack (13., 24., 66.) und schoss sein Team mit einem Gesamt-Score von 4:0 in die dritte Runde. Pavlovic ist von Rapid an Nikosia ausgeliehen, die Zyprioten werden wohl die Kaufoption ziehen, wenn er weiter so trifft.

Ein weiterer Ex-Rapidler war auch im CL-Einsatz: Boli Bolingoli beackerte bei Celtics 2:0 bei Nomme Kalju die linke Abwehrseite.

(pip)