Rapid-Stürmer sagt 15 Tore für nächste Saison an

Nach dem jüngsten Abgang von Andrija Pavlovic ruhen die Hoffnungen des SK Rapid in der Sturm-Zentrale voll und ganz auf Aliou Badji.

Der 21-Jährige schloss sich im letzten Winter für eine Ablöse in der Höhe von 1,5 Millionen Euro vom schwedischen Klub Djurgarden den Hütteldorfern an, mit sechs Treffern in 18 Einsätzen hinterließ er bereits eine erste "Duftmarke". "Mein Start hier war okay", erklärt Badji in der "Krone". "Aber ich bin sauer, dass wir nicht in Europa spielen."

Für die kommende Saison hat sich der Senegalese hohe Ziele gesteckt. "Jetzt erwarte ich von mir 15 Tore. Mindestens."

Vor seinem Wechsel zu Rapid lehnte der 1,89-Meter-Hüne noch ein Angebot aus China ab. "Ich bin jung, habe es nicht eilig, einen großen Vertrag zu bekommen", begründet er seine Entscheidung für Rapid. "Ich schaue auf meine Karriere."

(Heute Sport)