Rapid gibt Torhüter ab und sortiert zwei Spieler aus

Gelingt Rapid im Frühjahr ein positiver Neustart? Fest steht: Die Grün-Weißen arbeiten an einigen Umgestaltungen. Auch im Kader gibt es wieder Neuigkeiten zu vermelden. Vor dem Trainingslager in Belek werden einige Weichen gestellt.

So wird Goalie Christoph Haas die Hütteldorfer nach fünf Jahren verlassen. Der ursprünglich bis Sommer 2019 laufende Vertrag mit dem 26-Jährigen wird einvernehmlich aufgelöst. Er wechselt zum SV Horn in die 2. Liga. Haas war in seiner Zeit bei Rapid vor allem in der zweiten Mannschaft aktiv. Im Sommer 2017 erhielt er einen Platz als dritter Goalie in der Kampfmannschaft, zu einem Profi-Einsatz kam es aber nicht. Mit Paul Gartler, Tobias Knoflach und Richard Strebinger gibt es drei Torhüter im Kader, an denen er nicht vorbeikam.

Auch für Philipp Malicsek und Aleksandar Kostic ist die Zeit bei den Rapid-Profis vorbei. Für beide werden Abnehmer gesucht, sie wechseln ab sofort zu Rapid II und werden auch nicht ins Trainingslager der Profis nach Belek mitreisen.

