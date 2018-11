Rapid hat dieses Talent auf dem Einkaufszettel

1:3 gegen Wolfsberg, Platz acht in der Bundesliga – bei Rapid läuft es ganz und garnicht nach Wunsch. Noch dazu könnte es bald einige Personal-Änderungen geben. So könnte Veton Berisha die Hütteldorfer bald verlassen. Dafür soll ein 20-jähriges Talent anheuern.

Laut "Salzburger Nachrichten" strecken die Grün-Weißen die Fühler nach Marco Grüll vom TSV St. Johann aus. Er 1,82 Meter große Mittelstürmer erzielte für seinen Klub in der Regionalliga West 19 Tore in 17 Spielen und steuerte noch dazu fünf Assists bei. Allerdings hat Rapid auch Konkurrenz – auch Wacker Innsbruck will sich die Dienste des Torjägers sichern.

Allerdings soll ein mehrtägiges Probetraining von Grüll bei Rapid noch im Laufe des Novembers bereits fix sein, was für einen Transfer in die Hauptstadt spricht. St.-Johann-Coach Ernst Lottermoser meint: "Sollte uns Marco verlassen, würde es natürlich schmerzen. Aber wir wären stolz, wenn er den Sprung schaffen würde. Es würde zeigen, dass wir in St. Johann eine sehr gute Arbeit machen."

