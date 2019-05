Rapid und die furchtbare Bilanz gegen Top-6-Teams

Die Heimmacht Rapid, das war einmal. Das Allianz Stadion ist seit der Eröffnung vor drei Jahren noch nicht die gewünschte Festung geworden. Das untermauert auch die Statistik, vor allem gegen Top-6-Teams gab es nichts zu holen. Ebenso erschreckend sieht die Auswärtsbilanz aus.

Früher zitterten die Gegner, wenn sie ins Hanappi Stadion mussten, aktuell ist Wien-Hütteldorf aber ein guter Boden für Auswärtsteams. Gegen die Top-6-Mannschaften gab es in dieser Saison aus sieben Heimspielen nur den einen Sieg gegen Salzburg zum Start der Frühjahrssaison.

Das zeigt auch, warum Rapid nicht in der oberen Gruppe steht. Auch auswärts gelang gegen die Top-6 nur ein Sieg, das 4:0 in St. Pölten steht vier Niederlagen gegenüber - eine erschreckende Bilanz.

Auch im letzten Heimspiel der Saison gingen die Fans enttäuscht nach Hause. Gegen Sturm schenkten die Grün-Weißen leichtfertig einen Sieg her, nun muss man in Graz mit zwei Toren Unterschied gewinnen, damit man noch in die Europa-League-Quali darf.

Die Zuschauer quittieren die Erfolglosigkeit damit, dass die Ränge leer bleiben. Gegen Mattersburg gab es einen Minus-Rekord von 10.600 Besuchern, gegen Sturm kamen 15.000 - weit weg von ausverkauft und das in den zwei wichtigsten Spielen der Saison.



