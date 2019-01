Rapid legt Verhandlungen mit neuem Stürmer auf Eis

Am Mittwoch fliegt Rapid ins Trainingslager in die Türkei. Geplant war, einen neuen Stürmer mitzunehmen. Im Visier: Maurides Roque Junior von ZSKA Sofia. Die Verhandlungen schienen positiv zu laufen, doch nun gibt es Probleme.

Fest steht: Maurides wird die Hütteldorfer nicht in die Türkei begleiten. Rapid lässt wissen: "Am Dienstag kam es zwischen den Verantwortlichen des SK Rapid rund um Geschäftsführer Sport Fredy Bickel und dem Spieler sowie seinem Management zu keiner Einigung, woraufhin die Verhandlungen vorerst abgebrochen wurden."

Wird das noch was mit dem 24-Jährigen, der in 26 Pflichtspielen für Sofia 13 Tore erzielte? Eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro stand bisher im Raum. Oder kommt doch ein anderer Torjäger? Die Grün-Weißen meinen in ihrer Aussendung vieldeutig: "Maurides ist aktuell einer der Top-3-Kandidaten auf der Position des neuen Stürmers."

Übrigens: Auch Ivan Mocinic und Jeremy Guillemenot reisen nicht mit ins Trainingslager. Ihre sportliche Zukunft ist noch nicht endgültig geklärt. Tamas Szanto setzt das Aufbautraining in Wien fort. Mittelfeld-Spieler Melih Ibrahimoglu von Rapid II darf mit den Profis in der Türkei mittrainieren.

(heute.at)