Rapid startet mit 5:0-Sieg gegen Horn ins Frühjahr

Seit einer Woche feilt Rapid an der Form für das Frühjahr. Am Dienstag wurde sie erstmals überprüft. Auf dem Trainingsplatz vor dem Ernst-Happel-Stadion stand ein Match gegen Horn am Programm.

Die Hütteldorfer gewannen vor rund 100 Zaungästen bei eisigem Wind mit 5:0 (2:0). Die Tore erzielten Andrei Ivan (12.), Veton Berisha (15.), Christoph Knasmüllner (53., 59.) und Mert Müldür (84.).

Bei den Hausherren, die zur Pause bis auf Müldür die komplette Mannschaft durchwechselten (siehe unten), kam nach der Pause Heimkehrer Srdjan Grahovac zum Einsatz. Spannend: Der Bosnier bildete mit Ivan Mocinic im 4-2-3-1 die "Doppel-Sechs". Ebenfalls bemerkenswert: Mit Leo Greiml verteidigte in Hälfte eins ein 17-Jähriger. Außerdem kickte Kelvin Arase – eigentlich Kooperationsspieler bei Horn – für Grün-Weiß.

Am 23. Jänner fliegt Rapid ins Trainingslager nach Belek (Tür). Das nächste Testspiel steigt zwei Tage später gegen Aarau, den Klub von Stefan Maierhofer.

(ee)