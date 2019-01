Rapid warnt vor falschen Inter-Tickets im Internet

Rapid steht am Beginn der Winter-Vorbereitung, doch die Vorfreude auf das erste Spiel steigt bereits ins Unermessliche. Am 14. Februar gastiert Inter Mailand in Wien-Hütteldorf, die Grün-Weißen wollen den Nerazurri in der Europa League ein Bein stellen. Rapid warnt vor Tickets am Schwarzmarkt.

Schon jetzt tauchen im Internet Karten für den Inter-Schlager auf, ganz klare Fälschungen. Denn der Vorverkauf für Abonnenten beginnt erst am Freitag. Um bis zu 220 Euro werden die falschen Tickets auf Tauschbörsen angeboten.

Für Rapid wird es ein ereignisreicher Februar. Nach dem Heimspiel gegen Inter stehen schon das Cup-Viertelfinale (17.2.) gegen Hartberg, dann das Rückspiel im San Siro (21.2.) und der Liga-Kracher gegen Salzburg (24.2.) auf dem Programm.

