Rapid will Ex-Bullen zum Nulltarif verpflichten

Transfer-Geflüster aus Hütteldorf. Rapid dürfte vor der Verpflichtung von Taxiarchis Fountas stehen. Der Grieche ist im Sommer ablösefrei zu haben und soll auf dem Wunschzettel von Trainer Didi Kühbauer ganz oben zu finden sein.

Das berichtet der "Kurier" aktuell. Der 23-Jährige stehe unmittelbar vor der Unterschrift.

Kühbauer kennt den Angreifer aus der gemeinsamen Zeit bei spusu SKN St. Pölten. Dort läuft sein Vertrag aus. Der Bundesligist verzichtete auf die Option zur Verlängerung, weil Fountas an einer Schulterverletzung laboriert.

Der Grieche sei als Ersatz für Andrei Ivan gedacht. Beim Rumänen wird die Kaufoption über zwei Millionen Euro aller Voraussicht nach nicht gezogen, Ivan zu Krasnodar zurückkehren.

Mit Fountas ist ein Offensiv-Mann mit Stallgeruch im Anflug. Für Red Bull Salzburg absolvierte er zwischen 2013 und 2017 allerdings nur einen einzigen Einsatz, war immer wieder verliehen (Grödig, Tripoli, Panionios, Sonnenhof Großaspach).

Die Fountas-Einschätzung von "Heute"-Experten Tim Armitage: "Sorry Rapid, ich kann mich nicht wirklich für euch freuen. Er ist ein starker Spieler, aber ich bezweifle, dass er eure Mannschaft stärker machen wird."

