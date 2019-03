Rasen-Ranking: Hier gibt's Wembley, dort den Acker

Nach dem Grunddurchgang in der Bundesliga wurde von der Vereinigung der Fußballer wieder der beste Rasen gewählt. Spitzenreiter in der Bundesliga ist diesmal Sturm Graz, im Gesamtranking gewinnen die OÖ-Juniors. Rapid rangiert nur auf Platz zehn.

Jeweils ein Spieler der Gästemannschaften gibt nach Rücksprache mit seinen Kollegen nach jedem Auswärtsspiel ein Urteil ab (Höchstwertung: 10 Punkte) und schickt dieses via SMS an die VdF. Die Ergebnisse wurden im Grunddurchgang gesammelt und ausgewertet, somit entstand ein Durchschnittswert pro Spielfeld. In der 2. Liga gab es eine Bestandsaufnahme nach 19 gespielten Runden.

Schlimmster Acker: Pappelstadion

Überraschend: Der SV Mattersburg, der in den letzten Jahren immer wieder vorne mit dabei war, hatte nach dem heurigen Voting den schlechtesten Platz der Bundesliga. Der "Acker" im Pappelstadion bekam nur 4,73 Punkte.

Rapid kämpfte den ganzen Herbst über mit dem Rasen, bekam die Probleme erst zum Start der Frühjahrssaion in den Griff. Daher rangieren die Hüttelfdorfer nur auf Rang zehn mit 6,91 Punkten. Auch das neue Geläuf in der Generali Arena der Wiener Austria ist mit 7,00 Punkten nur knapp vor dem Grün des Errivalen gereiht.

Den schönsten Rasen der Bundesliga kann Sturm Graz aufweisen, hier handelt es sich mit 8,91 Punkten sogar um "Wembley-Qualität". Die TGW-Arena in Linz schaffte es mit Platz zwei für den LASK (8,68) und Platz eins für die OÖ-Juniors (9,22) in der Wertung der zweiten Liga auch in diese Kategorie.

"Für uns ist wichtig die Entwicklung der Qualität und Pflege der Spielfelder nicht nur zu beobachten, sondern auch anhand von Zahlen dokumentieren zu können. Dies zeigt die positive Wirkung der VdF- Pitch Competition auf das Umfeld im heimischen Fußball", sagt VdF-Vorsitzender Gernot Zirngast.

