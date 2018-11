Rauschende Pyro-Party vor Abriss des Stadions

Nach dem 2:1 gegen die Würzburger Kickers haben sich die Fans des Karlsruher SC von ihrer jahrzehntealten Heimstätte verabschiedet. Die Anhänger des Drittligisten fackelten zum Abschied eine spektakuläre Pyro-Show ab.

Nach 63 Jahren wird das Wildparkstadion abgerissen. Am Montag beginnen die ersten Abrissarbeiten der Blöcke A1 bis A4 beginnen.

In Zukunft wird der KSC seine Heimspiele aber ebenfalls im Wildpark bestreiten. Der Bau eines neuen Stadions in unmittelbarer Nähe ist bereits beschlossen.



(Heute Sport)