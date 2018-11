Real-Ikone Ramos will einen Euro mehr als Bale

Auch in einer Startruppe wie Real Madrid gibt es eine Hackordnung – zumindest beim Gehalt. Jetzt hängt bei den "Königlichen" der Haussegen schief. Grund ist eine Forderung von Kapitän Sergio Ramos. Er will ein kräftiges Plus am Lohnzettel sehen und gleichzeitig einen Teamkollegen als Top-Verdiener ablösen.

Mehr Geld

Laut spanischen Medien sprach Ramos bei Real-Klubboss Florentino Perez vor und forderte eine Gehaltserhöhung um sechs Millionen Euro pro Jahr. Derzeit kassiert er 10 Millionen Jahresgehalt. Pikant: Gleichzeitig forderte Ramos, einen Euro mehr als Gareth Bale zu verdienen. Der Waliser hat momentan das höchste Gehalt beim Primera-Division-Klub.

Im Schatten von Ronaldo

Bis zu dieser Saison war Cristiano Ronaldo unumstrittener Topverdiener bei Real. Solange "CR7" beim Klub war, konnte Ramos damit leben, das Ranking nicht anzuführen. Jetzt haben sich die Ansprüche des Kapitäns offenbar geändert. Allerdings scheint er mit seiner Forderung keinen Erfolg zu haben. Perez lehnte ab. Begründung: Bale sei der legitime Nachfolger von Ronaldo bei Real.

