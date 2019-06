Real plant Mega-Party für Neuverpflichtung Hazard

Nach einer sportlich eher durchwachsenen Saison will Real Madrid nach dem Sommer wieder voll angreifen. Großer Hoffnungsträger dabei ist Eden Hazard. 100 Millionen Euro blätterten die "Galaktischen" dem FC Chelsea für den 28-jährigen hin. Der Linksaußen soll nun mit einer Party empfangen werden, die sogar die Präsentation von Cristiano Ronaldo in den Schatten stellen soll.

Konkret soll Hazard am Donnerstag um 19 Uhr erstmals in seiner neuen Heimstädte auflaufen. Die Uhrzeit ist verhältnismäßig spät angesetzt, so soll möglichst vielen Fans der Besuch der Präsentation ermöglicht werden. Der Plan: Als Cristiano Ronaldo 2009 von Manchester United zu Real wechselte, kamen 70.000 Zuschauer ins Bernabeu-Stadion. Diese Marke soll nun fallen. Angepeilt werden 81.000 Fans – also ein ausverkauftes Haus.

Einzelheiten über den Ablauf der Präsentation stehen noch nicht fest, es wird aber eine Spektakel versprochen. Das gibt es nicht für jeden Spieler. Neuzugang Luka Jovic wird am Mittwoch deutlich bescheidener präsentiert, für ihn hat Real aber auch "nur" 60 Millionen Euro an Adi-Hütter-Klub Eintracht Frankfurt überwiesen.

