Warum Salzburg heute den Spurs die Daumen drückt

Red Bull Salzburg muss heute beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur in der Champions League vorm TV mitzittern!

Denn: Wenn die Niederländer die Königsklasse gewinnen, wäre das Fixticket von Österreichs Serienmeister weg. Die Bullen hoffen damit, dass die Spurs, die ihr Ticket über die Liga so gut wie fix in der Tasche haben, ins Endspiel einziehen.

Das könnte jedoch schwierig werden, da Ajax das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hat. Wenn der niederländische Traditionsklub wirklich im Finale steht und dieses auch tatsächlich gewinnt, wären die Salzburger in der letzten Playoff-Runde der CL-Quali gesetzt und würden im Falle eines Ausscheidens in der Gruppenphase der Europa League spielen.

Salzburg und der CL-Fluch

Das wäre für Österreichs Meister eine bittere Situation. Schließlich hat Salzburg es bisher in elf Versuchen noch nie aus eigener Kraft in die Königsklasse geschafft und scheiterte immer wieder in der Qualifikation.

Zusätzlich hätte die erstmalige Teilnahme an der Champions League finanziell einige finanzielle Vorteile zu bieten. Laut "Salzburger Nachrichten" würde die Königsklasse dem Klub rund 22 Millionen Euro einbringen. Die Startprämie allein beträgt 15,25 Mio. Euro, dazu kämen noch Zuschauereinnahmen, TV-Gelder und weitere Bonuszahlungen.

