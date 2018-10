"Kleinere Brüste, um ernst genommen zu werden"

Nati Jota ist in Argentinien eine der bekanntesten und beliebtesten Sportreporterinnen. Die 24-Jährige ist das Gesicht des TV-Senders ESPN und moderiert dort ihre eigene Sendung. Auf Instagram folgen der jungen Frau rund eine Million Menschen, auf Twitter sind es 850.000. Im Jänner wurde sie mit dem "Martin Fierro Digital Award" ausgezeichnet – ein Preis für die einflussreichste Twitter-Persönlichkeit Argentiniens.

Nun müssen sich ihre Fans an ein (leicht) verändertes Erscheinungsbild gewöhnen: Jota hat via Instagram und Co. verlauten lassen, dass sie sich die Brüste verkleinert hat.

Als Grund gibt sie an, nicht länger auf ihre weiblichen Rundungen reduziert werden zu wollen. "Ich möchte, dass mir die Menschen ins Gesicht schauen, wenn ich spreche. Tatsächlich denke ich, dass es Leute gibt, die mir zum ersten Mal ins Gesicht sehen werden", schreibt die Journalistin.

Auch aus medizinischer Sicht sei der Eingriff naheliegend gewesen. Die Moderatorin litt seit Jahren unter Rückenschmerzen.

So sieht Natalia Jersonsky, so ihr bürgerlicher Name nach der Operation aus:





Und so sah sie vor der Operation aus:







Das könnte Sie auch interessieren:

(20min/red)