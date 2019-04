Ried schießt sich mit 7:0-Schützenfest an die Spitze

Kantersiege in der 24. Runde der 2. Liga. Mit einem 7:0-Schützenfest über Wr. Neustadt übernahm die SV Ried zumindest bis Sonntag die Tabellenführung. Die Juniors OÖ fertigten Horn mit 6:1 ab, Blau Weiß Linz schlug Liefering mit 4:2.

Rieder Schützenfest

In Ried stellten die "Wikinger" die Weichen früh auf Sieg. Wiesmeier schoss die Gastgeber schon in der fünften Minute in Front, Eler erhöhte mit zwei Elfmetern (43., 63.) auf 3:0. Grüll legte das 4:0 nach (65.). In der 72. Minute schnürte Wiesmeier einen Doppelpack. Mayer (82.) und Bajic (89.) stellten auf 7:0. Da waren die Niederösterreicher nur noch zu neunt. Jovicic sah in der 45. Minute Rot, Seidl in der 54. Gelb-Rot.

Damit liegen die Rieder zumindest bis Sonntag wieder an der Tabellenspitze, führen mit 49 Punkten zwei Zähler vor Wattens, das im Tiroler Derby zu Wacker Innsbruck II muss.

BW Linz Dritter

Mit eine 4:2-Erfolg bei Liefering setzte sich Blau Weiß Linz auf den dritten Tabellenplatz. Ebenhofer (12.) und Jeckel (35.) schossen die Stahlstädter zwei Mal in Front, Kim (23.) und Schmidt (50.) glichen zwei Mal für die Jung-"Bullen" aus, ehe Ebenhofer mit seinem zweiten Treffer (51.) und Carius (70.) alles klarmachten.

Juniors-Kantersieg

Die Juniors OÖ schoben sich mit einem 6:1-Erfolg über Horn auf den siebten Tabellenplatz vor. Meister schnürte dabei einen Dreierpack (2., 46., 58.). Raguz (27.), Erdogan (30.) und Monsberger (83.) machten das halbe Dutzend voll. Den Ehrentreffer der Waldviertler erzielte Milosevic in der 56. Minute.

Kapfenberg rückt vor

Kapfenberg schoss sich mit einem 2:0-Erfolg über Lustenau auf den vierten Tabellenplatz. Mensah (3.) und Sabitzer (74.) trafen für die Obersteirer. Lafnitz fertigte durch Treffer von Rodler (10.), Kröpfl (54., Elfer) und Varga (84.) Vorwärts Steyr mit 3:0 ab.

Young Violets im Abstiegskampf

Die Young Violets der Wiener Austria stecken weiter mitten im Abstiegskampf, retteten ein spätes 1:1-Remis in Amstetten. Die Führung der Niederösterreicher aus einem Vukovic-Elfer (56.) glich Fitz in der 92. Minute aus. Der FAC gab beim 1:1 in Klagenfurt die frühe Führung aus einem Umjenovic-Elfer (15.) aus der Hand, Zakany glich in der 52. Minute aus.

