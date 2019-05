Ried träumt weiter vom Bundesliga-Aufstieg

Die Entscheidung um den Aufstieg in die Bundesliga fällt erst am letzten Spieltag. Die Titelanwärter Wattens und Ried siegten im Gleichschritt, die Tiroler haben zwei Punkte Vorsprung auf die Oberösterreicher.

Herzschlag-Finale in der 2. Liga - erst am Samstag (ab 17:00 Uhr) fällt die Entscheidung um den neuen Bundesligisten. Die WSG Wattens machte ihre Hausaufgabe im West-Derby gegen Austria Lustenau und siegte 1:0, Ione Cabrera traf in der 66. Minute zum Sieg.

Doch auch Ried darf weiter von der obersten Spielklasse träumen. Im OÖ-Derby gegen BW Linz gab es ebenfalls ein 1:0 - Patrick Eler (60.) sicherte den Wikingern die drei wichtigen Punkte, die die Baumgartner-Elf noch hoffen lassen.

Am Samstag dürfen wir uns über einen wahren Krimi freuen. Ried hat zwar zwei Punkte Rückstand, aber die bessere Tordifferenz. Ried empfängt die OÖ Juniors, Wattens muss nach Horn.

Alle Ergebnisse vom 29. Spieltag:

Wattens - Lustenau 1:0

Kapfenberg - Horn 3:0

BW Linz - Ried 0:1

Wr. Neustadt - Lafnitz 2:2

Innsbruck II - Liefering 1:1

Klagenfurt - Steyr 2:1

OÖ Juniors - Amstetten 1:5

Young Violets - FAC 1:2

