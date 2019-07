Robbens schönste Tore mit dem "Einser-Schmäh"

Arjen Robben ist seit Donnerstag Fußball-Pensionist. Der Ex-Bayern-Star beendete seine Karriere mit 35-Jahren, ein spezieller Move machte ihn weltberühmt! Der Haken nach innen und sein unaufhaltbarer Schuss mit dem linken Schlapfen - der "Einser-Schmäh" bereitete den Abwehrreihen dieser Welt Kopfschmerzen.

Ein Youtuber hat eine spezielle Hommage an den Holländer zusammen geschnitten und die schönsten Treffer aus dem berühmten "Robben-Cut" gesucht. Zurücklehnen und ein letztes Mal genießen!

"Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fußballprofi ein Ende zu setzen", gibt Robben am Donnerstag bekannt. Nachsatz: "Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste."

Der Rechtsaußen bestritt in seiner Karriere 602 Spiele, erzielte 209 Tore und lieferte 158 Assists. In der deutschen Bundesliga lief er für die Bayern 201 Mal auf, auch der FC Chelsea und Real Madrid waren Karriere-Stationen. Für das Nationalteam der Niederlande erzielte er in 96 Spielen 37 Treffer.

(PiP)