Ronaldo: "Die Wahrheit wird ans Licht kommen"

Die Amerikanerin Kathryn Mayorga beschuldigt Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo, sie im Juni 2009 in Las Vegas vergewaltigt zu haben ("Heute" berichtete).

"CR7" wies die Meldung entschieden zurück. "Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das gegen alles verstößt, was ich bin und woran ich glaube", teilte er seinen Fans via Twitter und Facebook mit.

Im Interview mit "France Football" nimmt der Portugiese nun erstmals ausführlich Stellung. Ronaldo erzählt, dass er und seine Familie unter den Anschuldigungen leiden. Die Aussagen haben es in sich.

Ronaldo über die Reaktion seiner Familie:

"Natürlich beeinflußt diese Geschichte mein Leben. Ich habe eine Lebensgefährtin, vier Kinder, eine alternde Mutter, Schwestern, einen Bruder, eine Familie, der ich sehr nahe bin. Ganz zu schweigen von meinem Ruf, der vorbildlich ist. Für meine Teamkollegen, meine Familie, Fans, die mich unterstützen, ist diese Geschichte nicht belanglos."

Ronaldo über die Vorwürfe:

"Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, jemand zu sein, über den gesagt wird, dass er ein Vergewaltiger ist. Ich weiß, wer ich bin und was ich getan habe. Die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen. Und die Leute, die mich kritisieren oder mein Leben zu einem Zirkus machen, diese Menschen werden es sehen. Es wird dieser Tag kommen, wenn diese Leute meinen Namen auf den Titelseiten der Zeitungen setzen werden, um zu sagen, dass ich unschuldig bin!"

Ronaldo über die Reaktion seine Mutter:

"Ich habe lange mit ihr gesprochen. Ich sagte ihr: 'Mutter, du weißt, was du zu Hause hast. Du weißt, wie du mich erzogen hast, die Erziehung und die Liebe, die du mir gegeben hast'. (...) Die öffentliche Meinung ist etwas anderes. Es gibt genau so viele Menschen, die mich lieben, wie mich hassen. Das ist mir egal. Aber wenn das alles vorbei ist, möchte ich sehen, was diese Leute sagen werden. Ich werde den Fernseher einschalten, um es zu sehen."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)