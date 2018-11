Ronaldo: 31.000 Euro für Viertelstunde Weintrinken

Die Länderspielpause nützt Cristiano Ronaldo nicht für einen Einsatz für Portugal, er spannt mit Freundin Georgina Rodriguez und dem ältesten Sohn, Cristiano Jr., in London aus.

Die Familie besucht die ATP Finals in London. Ein Fail-Video outete ihn als ungeeigneten Balljungen. Da fühlt er sich auf Fußballplätzen und in luxuriösen Hotels schon deutlich heimischer.

So residiert Ronaldo im Bulgari Hotel in Knightsbridge, eine Nacht in der Suite kostet Tausende Euros.

Die englischen "Sun" kam an eine Rechnung aus dem "Scott's" die belegt, dass Cristiano und Georgina auch auf teuren Wein stehen. Zwei Flaschen des edlen Traubensaftes hätten sich die beiden 31.000 Euro kosten lassen.

Gerade einmal eine Viertelstunde hätten die beiden an der Bar verbracht, eine der Flaschen dabei ungeleert zurückgelassen.

Die Edel-Weine: "Richebourg Grand Cru" um rund 20.000 Euro, "Pomerol Petrus" 1982er-Jahrgang um rund 11 000 Euro.

