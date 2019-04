Ronaldo erntet Shitstorm, weil er seine Tochter küsst

Darf ein Vater seine Kinder auf den Mund küssen? Nach einem Instagram-Posting seiner Verlobten Georgina Rodriguez sieht sich Cristiano Ronaldo mit dieser Frage konfrontiert.

Umfrage Darf man seine Kinder auf den Mund küssen? Ja, sicher!

Nein, das ist falsch!

Weiß nicht...

Sie hat ein Video mit ihren Fans geteilt, auf dem der Juventus-Star der gemeinsamen Tochter Alana Martina ein Bussi aufdrückt.

Überwiegend reagieren die die Follower des spanischen Models positiv. Entzückend sei der Clip, die Herz-Emojis sitzen locker. Unter den rund zehn Millionen Abonnenten der 25-Jährigen finden sich aber auch gänzlich andere Meinungen.

So entwickelte sich nach dem Posting am Dienstag ein regelrechter Shitstorm an kritischen Kommentaren, dass es sich um unangebrachte Küsse auf den Mund handle.

Ein Vater dürfe seine kleine Tochter nur auf die Wange oder Stirn küssen, so der Tenor unter jenen Kritikern. Ronaldo ist nicht der erste, dem wegen Zärtlichkeiten für die eigenen Kindern im Netz heftiger Gegenwind entgegenpeitscht.

Reaktion gibt es von den stolzen Eltern bisher keine.

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)