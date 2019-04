Ronaldo macht sich mit 600. Klub-Tor unsterblich

Duell der Giganten! Cristiano Ronaldo schlägt Lionel Messi im Wettrennen um den Klub-600er. Der Juve-Star feierte am Samstag im Serie-A-Spitzenspiel gegen Inter Mailand sein Jubiläum.

Der Portugiese erzielte beim 1:1 in Turin den Ausgleich. Mit einem sehenswerten Weitschuss bezwang er Schlussmann Samir Handanovic (62.). Radja Nainggolan hatte Inter in Minute sieben in Führung gebracht. Auf die Tabelle hat das Match kaum Auswirkungen. Inter steuert Endplatz drei an. Juve ist der Meistertitel ohnehin schon sicher.

Ronaldo hält nun bei 20 Ligatoren und elf Assists in 28 Einsätzen.

Insgesamt schoss er für Juve bisher 27 Tore. Den Großteil seiner 600 sammelte der 34-Jährige in Diensten von Real Madrid, stolze 450. Für Manchester United netzte Ronaldo 118 Mal, für Jugendklub Sporting Lissabon fünf Mal.

Barca-Ikone Lionel Messi hält übrigens bei 597 Klub-Treffern, war Ronaldo auf der Jagd nach dem 600er bis zuletzt auf den Fersen.

Für alle Statistik-Verliebten folgt die Verteilung von Ronaldos Klub-Toren auf die diversen Bewerbe:



311 La Liga

126 Champions League

84 Premier League

22 Copa del Rey

20 Serie A

13 FA Cup

7 FIFA Club WM

4 Englischer Ligacup

4 Spanischer Supercup

3 Primeira Liga

2 Taca de Portugal

2 UEFA Supercup

1 CL-Quali

1 Italienischer Supercup

(SeK)