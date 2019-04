Superstar? Ronaldo zeigt Gesangskünste im Auto

Wegen einer Oberschenkel-Verletzung muss Cristiano Ronaldo gerade eine Pause einlegen. Lässt ihn die Auszeit über Job-Möglichkeiten nach der aktiven Karriere grübeln? Auch eine Laufbahn als Sänger scheint der Juventus-Star ins Auge zu fassen. Das könnte man zumindest bei seinem aktuellen Instagram-Video denken.

Denn da zeigt Ronaldo seine Sänger-Qualitäten. Bei einer Autofahrt mit Freundin Georgina Rodriguez und Sohn Cristiano Junior trällert "CR7" fröhlich ein Liedchen, nämlich "Need Your Lovin" von Richard Grey. Auch die Begleitung am "Luft-Klavier" darf im noblen Rolls-Royce nicht fehlen.

Doch nicht nur die Fußball-Ikone zeigt musikalische Ambitionen. Georgina singt in einem weiteren Video den Latino-Hot "Bella" von Wolfine und Maluma. Cristiano Junior sitzt bei der Singeinlage der Eltern gelangweilt am Rücksitz, steigt dann aber doch ein – mit "Sicko Mode" von Travis Scott feat. Drake.

Ronaldo selbst ist natürlich begeistert. "Eine Künstler-Familie", meint er. Seine Ballkünste soll der Portugiese übrigens am Mittwoch wieder zeigen. Da gastiert Juventus Turin im Viertelfinale der Champions League bei Ajax Amsterdam. Wird Ronaldo rechtzeitig fit? Coach Massimiliano Allegri meint: "Er tut alles, um dabei sein zu können."

(red)