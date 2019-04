SV Ried und WSG Wattens jubeln im Gleichschritt

Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga bleibt ein absoluter Krimi! Die SV Ried siegte Auswärts in Horn, Tabellenführer Wattens jubelte spät gegen Kapfenberg und bleibt einen Punkt voran.

Hochspannung in der zweithöchsten Spielklasse! Die SV Ried klopft an die Tabellenführung in der zweiten Liga an. Mit einem 5:0-Erfolg beim SV Horn (Torschützen: Wiessmeier, 43., Bajic, 45., 77., Pecirep, 85. und ein Eigentor von Velisek, 90. ) bleiben die "Wikinger" auf einen Punkt an Wattens dran.

Die Tiroler holten einen späten Sieg gegen Kapfenberg, Santin brachte Wattens zwar in Führung (19.), Puschl (34.) gelang noch der Ausgleich. Erst in der 85. Minute erlöse Ione Wattens mit seinem Siegestreffer.

Alle Ergebnisse:

Wattens - Kapfenberg 2:1

Liefering - Lustenau 1:2

OÖ Juniors - Wr. Neustadt 2:1

Young Violets - Klagenfurt 1:1

Horn - Ried 0:5

FAC - BW Linz 0:2

(pip)