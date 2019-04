Sabitzer: "Leipzig fehlt nicht viel auf die Bayern!"

Marcel Sabitzer ist mit RB Leipzig auf Champions-League-Kurs. Der ÖFB-Legionär will aber mehr! Der Grazer will in der neuen Saison um die Meisterschaft mitkämpfen. Ein Titel ist aber schon heuer möglich, im DFB-Pokal geht's gegen den HSV.

"Erstmal zählt nur Gladbach, weil die Champions League ja die nächste Saison prägt. Aber klar, Dienstag ist auch ein Highlight. Wir wollen unbedingt ins Finale einziehen. Klar, wir sind Favorit.", meint Sabitzer zum HSV-Los im Pokal.

In der Meisterschaft ist es aktuell Platz drei, zu wenig? "Wir haben 58 Punkte und die anderen acht oder neun mehr. Dann hättest du die Spiele gegen Dortmund und Bayern einfach gewinnen müssen, um jetzt ganz oben dabei zu sein. Wenn du alle Spiele verlierst, dann kannst du an der Spitze nicht anklopfen. Höchstens das ist etwas, was wir uns vorwerfen lassen müssen", so der 25-Jährige in der Bild.

Wunsch nach mehr Erfahrung

"Es fehlt nicht viel. Wir haben gute Möglichkeiten, sind auf jeden Fall nicht weit weg. Wir müssen einfach in den Spielen gegen Bayern und den BVB noch mehr abliefern", steckt sich der ÖFB-Legionär hohe Ziele.

Die Red-Bull-Philosophie, auf junge Kicker zu setzen, sollte sich das Management laut Sabitzer überlegen: "Bayern hatte eine relativ alte Mannschaft, die aber mit dem Messer zwischen den Zähnen aufgelaufen ist. Dortmund hatte eine junge Mannschaft mit einer jungen Abwehr auf dem Platz. Das sind dann vielleicht die entscheidenden Dinge, um ganz oben zu stehen. Wir haben gute Jungs hier und uns bislang super entwickelt – aber vielleicht würde uns noch ein bisschen mehr Erfahrung gut tun."

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)