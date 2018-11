Sabitzer ein Schwänzer? Jetzt spricht Schöttel

Im Nations-League-Duell mit Bosnien muss Österreichs Nationalteam ohne Guido Burgstaller auskommen, der Schalke-Legionär fällt wegen einer Leistenverletzung kurzfristig aus. Schon länger ist bekannt, dass Marcel Sabitzer in der ÖFB-Auswahl fehlt – mal wieder. Neun der letzten 15 Länderspiele gingen ohne dem Leipzig-Star über die Bühne. Sind seine Verletzungen Zufall? ÖFB-Sportchef Peter Schöttel bleibt gelassen.

"Beschwerden im hinteren linken Oberschenkel" sind die Begründung, warum Sabitzer gegen Bosnien fehlt. Bei Leipzigs 3:0 gegen Leverkusen wurde er in der 88. Minute ausgewechselt. Schöttel sieht keine merkwürdigen Zufälle: "Das ist ein Thema, das wir sehr genau beobachten, aber wir haben großes Vertrauen in unsere Spieler", stellt er klar.

Was ist der Grund für die vielen Verletzungen? Schöttel hält Leipzigs dichten Terminplan und die Spielweise für einen Faktor. Er meint: "Man muss aufpassen, bevor man jemandem etwas unterstellt. Bei solchen Muskelverletzungen kann es schon sein, dass sie nach zehn Tagen ausgeheilt sind."

Dennoch lässt der ÖFB-Sportchef durchblicken, dass von Sabitzer in Zukunft mehr im rot-weiß-roten Trikot kommen soll, schließlich sei es auch sein eigener Anspruch, eine Führungsrolle zu übernehmen: "Er hat in den Nationalteams noch nicht das gebracht, was er bei Leipzig bringt. Ich weiß, wie wichtig es ihm wäre, das zu schaffen."

(heute.at)