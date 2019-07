Salzburg-Testhit gegen Real bereits ausverkauft

Kaum angekündigt, schon sind alle Karten weg! Am vergangenen Dienstag gab Red Bull Salzburg bekannt, dass Real Madrid für ein Testmatch in die Mozartstadt kommt. Schon jetzt sind alle Karten für den Kracher ausverkauft.

Am 7. August steigt der Kracher damit vor 30.188 Zuschauern in Wals-Siezenheim. Doch für die Fans ist das nicht der einzige Leckerbissen gegen internationale Top-Teams.

Denn zuvor steigt am Mittwoch das Testmatch gegen den FC Chelsea. Auch diese Partie wird in der Bullen-Arena ausgetragen. Auch im Herbst sind internationale Top-Teams als Gegner garantiert, denn Salzburg spielt erstmals in der Champions-League-Gruppenphase. Wer genau auf den österreichischen Meister wartet, ist allerdings noch offen.

