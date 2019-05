Salzburg-Trainer Rose warnt sein Team vor Rapid

Salzburg ist in der Meisterschaft am besten Weg zum Titel – und auch im Cupfinale quasi Stammgast. Heute wollen die Mozartstädter im Finale gegen Rapid den fünften Triumph in den vergangenen sechs Jahren feiern. Doch eine klare Sache wird die Partie nicht, glaubt zumindest Coach Marco Rose.

Er warnt seine Truppe vor den Hütteldorfern, die auf den ersten Cup-Titel seit 1995 hoffen. "Wenn man lange keinen Titel geholt hat, macht das unheimlich hungrig, aber wir wollen das auch. Wir wissen, wie schwer es ist, Titel zu gewinnen, es ist auch für uns ein besonderer Moment, und so einen wollen wir wieder erleben", meint er.

Die "Liga-Form" – Rapid spielt ja "nur" in der Quali-Gruppe – hält Rose für wenig aussagekräftig. "Es ist ein Cupfinale, ich glaube, dass die Ligaergebnisse, der Verlauf der Saison, in dem Spiel keine Rolle spielen werden. Es treffen zwei große Vereine aufeinander, die den Titel gewinnen wollen."

Salzburg-Goalie Alexander Walke meint über die Stärken des Gegners: "Sie haben eine sehr aggressive Mannschaft, und vor allem mit den Fans im Rücken wissen wir schon, dass da einiges auf uns zukommt." Coach Rose ergänzt: "Wir brauchen eine mutige Leistung, müssen gut verteidigen, das Spiel von Rapid annehmen und auch die Nerven behalten."

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)