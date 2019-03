Salzburg knackt gegen Austria Bundesliga-Rekord

Ein weiterer Rekord, den sich Salzburg auf die Fahnen schreiben kann. Gegen Austria Wien feierten die "Bullen" nicht nur einem 5:1-Triumph mit einem Viererpack von Munas Dabbur, sondern auch einen Erfolg für die Geschichtsbücher.

Denn der Titelverteidiger ist in der Meisterschaft zu Hause jetzt 40 Spiele ohne Niederlage. Das bedeutet die alleinige Bestmarke in der Bundesliga. Bisher teilte sich Salzburg den Rekord mit Wacker Innsbruck. Die Tiroler legten ihre Heim-Serie von März 1982 bis September 1984 hin.

Fest steht: Nicht nur in der Bundesliga ist Salzburg zu Hause eine Macht. Wettbewerbsübergreifend sind die Rot-Weißen zu Hause 60 Spiele ungeschlagen, unter Coach Marco Rose gab es überhaupt noch keine Heimpleite.

Preisfrage: Wann hat Salzburg zu Hause zum letzten Mal verloren? Und gegen wen? Antwort: Das liegt schon mehr als zwei Jahre zurück. Am 27. November 2016 setzte es unter Coach Oscar Garcia ein 0:1 gegen die Admira. Torschütze damals: Christoph Monschein, der nun mit der Austria die 1:5-Abfuhr in Salzburg kassierte.

Salzburg will und kann die Serie weiter ausbauen – doch in der nächsten Runde sind die Sieger-Qualitäten in der Fremde gefragt. Da wartet mit dem LASK auswärts der größte Rivale im Kampf um den Titel.

