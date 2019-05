Salzburg steht erstmals in der Champions League

Erfolgreicher Nachmittag für Marco Rose und Red Bull Salzburg. Zum einen konnte der Meister einen Prestigeerfolg gegen Verfolger LASK feiern. Zum anderen wurde ein Fluch gebrochen. Die Mozartstädter nehmen in der kommenden Sason erstmals fix an der Gruppenphase der Champions League teil.

Norweger stechen

In einem spannenden Duell trennen sich Salzburg und der LASK mit 2:1. Der erst 18-Jährige Startelf-Debütant Erling Braut Haland bachtet die Bullen bereits in der 13. Minute in Führung und erzielte sein erstes Bundesliga-Tor. Nur wenig später besorgte sein norwegischer Landsmann Fredrik Gulbrandsen den Zweiten Treffer für die dominant auftretenden Salzburger (37.).

Nach der Halbzeitpause kam der LASK wesentlich stärker aus der Kabine und drängte auf den Anschlusstreffer. Der fiel auch tatsächlich in der 49. Minute durch ein Kopfballtor von Kapitän Gernot Trauner, der nach einer Ecke zur Stelle war. Am Ende konnte sich der Meister dann bei ihrem starken Goalie Cican Stankovic bedanken. Der 26-Jährige hielt gleich zweimal mit starken Reflexen, zuerst bei einem Freistoß von Michorl und dann beim Nachschuss von Trauner (80).

Traum von Champions League geht in Erfüllung

In Salzburg herrschte nach dem Spiel enorme Freude. Allerdings hatte das weniger mit dem eigenen Spielergebnis zu tun, als mit jenen aus der englischen Premier League, wo die Saison heute zu Ende ging. Denn die beiden Finalisten der Königsklasse, der FC Liverpool und die Tottenham Hotspur, beendeten die Spielzeit in den Top vier. Somit benötigen sie nicht den Fixplatz des Titelverteidigers in der Champions League, welcher nun an die österreichische Bundesliga geht, wo Salzburg bekanntlich als Meister feststeht.

Für die Bullen endet somit eine lange Durststrecke. In den vergangenen 13 Jahren versuchten die Salzburger elf Mal über die Qualifikation in die Champions League zu gelangen, scheiterten aber jedes Mal. Nun werden sie bei der Auslosung am 29. August in Topf drei gezogen. Das Gleiche gilt folglich auch für die U19, die 2017 sensationell den Titel in der UEFA Youth League holen konnte.



Das könnte Sie auch interessieren:

(red)