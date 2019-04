Schalke-Ultras beim Derby, ihre Bar zeitgleich zerstört

Schalke zerstörte Dortmunds Titeltraum mit dem 4:2-Auswärtssieg. BVB-Chaoten zerstörten eine Bar der rivalisierenden Ultras.

Das Revierderby zog am Samstag Fußball-Deutschland in seinen Bann, lieferte aber gleich mehrere Fan-Skandale. Sportlich wurde beim Überraschungssieg der krisengeschüttelten Königsblauen viel geboten. Ein Feuerzeugwurf aus dem Auswärtssektor überschattete das Geschehen auf dem Feld aber.

Jadon Sancho wurde beim Torjubel über das zwischenzeitliche 1:0 von Dortmund-Kollegen Mario Götze im Gesicht getroffen. Er kam ohne schwere Verletzung davon. Die Konsequenzen sind noch unklar.

Im Stadion trafen Fans der rivalisierenden Lager aufeinander, weil Chaoten über den Zaun kletterten, der schwarz-gelb von blau hätte trennen sollen.

Lokal überfallen



Nicht nur in Dortmund ging's schmutzig zur Sache. Die deutsche "Bild" deckte am Samstagabend auf, dass während des Derbys in der Schalker Heimatstadt Gelsenkirchen ein Lokal der Ultras zerstört worden sei.

Die Schalke-Ultragruppierung "Hugo" sei Opfer von Randalen geworden, die gleichnamige Bar in Gelsenkirchen zerstört worden. Fensterscheiben seien zerschlagen, Einrichtung verwüstet worden, heißt es in dem Bericht. Die Täter seien Anhänger des BVB gewesen. Sie hätten aber möglicherweise Hilfe der befreundeten Rot-Weiss-Essen-Ultras gehabt.

Die Polizei habe vier verdächtige Personen festgenommen und ihr Fahrzeug sichergestellt, schreibt "Bild". Die Polizei wird zitiert: "Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es darüber hinaus noch einen Einbruch in eine Wohnung in dem Mehrfamilien-/Geschäftshaus gegeben hatte. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten mehrere Fahrzeuge vom Tatort in Richtung BAB A 40."

