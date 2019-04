Schaub glänzt mit Tor und Assist bei verrücktem 4:4

Louis Schaub ist zurück in der Startelf des 1. FC Köln. Der ÖFB-Legionär war einer der auffälligsten Akteure beim verrückten 4:4-Unentschieden der Geißböcke gegen den MSV Duisburg. Der Ex-Rapidler bereitete einen Treffer vor und netzte selbst auch einmal schön ein.

Schon nach zwei Minuten war der Tabellenführer in der 2. deutschen Bundesliga 0:1 im Rückstand, Moritz Stoppelkamp ließ die Fans in Duisburg früh jubeln. Doch dann drehte Köln auf. Schaub, der erstmals seit dem 15. Spieltag in der Startformation stand, legte perfekt auf Jhon Cordoba quer - 1:1 in der 24. Minute! Für Schaub war es schon der 12. Assist in der Saison. Auch sein ehemaliger Rapid-Kollege Florian Kainz war an der Situation beteiligt, er schickte Schaub in den freien Raum. Wie aus dem Nichts aber wieder der nächste Gegentreffer, Lukas Fröde brachte die Zebras wieder in Front (29.).

Die Minuten nach der Pause hatten es in sich. Schaub tanzte die Abwehr aus und schob eiskalt zum 2:2-Ausgleich ein (47.), Cordoba und Simon Terodde (mit seinem 28. Saisontreffer) stellten innerhalb von einer Minute (53. und 54.) auf 4:2 für Köln.

Duisburg ließ sich nicht hängen und kämpfte weiter, Köln ließ stark nach und wurde bestraft. Stoppelkamp schnürte einen Doppelpack und schoss die Blau-Weißen wieder auf 3:4 heran (71.). Zehn Minuten vor Schluss explodierte die Stimmung in der Arena, Kevin Wolze versenkte einen direkten Freistoß zum 4:4-Ausgleich in der 81. Minute.

Nach 28 Runden hat Tabellenführer Köln sieben Punkte Vorsprung auf den HSV, Duisburg ist Vorletzter.

Das könnte Sie auch interessieren:

(pip)