Schiedsrichterin foppt Spieler mit Taschentuch

Weibliche Referees zählen im Männer-Fußball nach wie vor zu einer Minderheit. Auch in Brasilien. Fernanda Colombo gelang es dennoch, sich seit dem Jahr 2010 von der Linienrichterin zur Unparteiischen zu mausern.

Und Colombo beweist, dass man auch als Schiedsrichter(in) nicht humorbefreit sein muss.

In den Sozialen Medien kursiert ein Video, das die Blondine in Aktion zeigt. Colombo unterbricht das Spiel, greift in ihre Gesäßtasche und lässt vermuten, dass sie einem Kicker die Rote Karte zeigen wird.

Stattdessen holt die Frau ein Taschentuch heraus – und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Ein Schmunzeln kann sie sich jedoch nicht verkneifen. Auch der "betroffene" Spieler nimmt die Aktion mit Humor. Doch sehen Sie selbst (Video oben).





(red)