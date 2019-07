Schlager: "Ösis wollen nicht in Österreich kicken"

Neue, große Herausforderung für Xaver Schlager! Nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zum VfL Wolfsburg will der 21-Jährige kommende Saison in der deutschen Bundesliga für Aufsehen sorgen. Auch die "Wölfe" sind in der Planung des Mittelfeld-Spielers nur eine Durchgangsstation. Außerdem spricht er über die Einstellung seiner Landsleute.

Schlager wurde um 12 Millionen Euro geholt, ist damit der teuerste Saison-Einkauf von Wolfsburg. Doch sein Herz schlägt für einen anderen Verein: "Arsenal London. Das ist mein Traumverein, dieses Ziel will ich erreichen. Wenn ich mich jetzt schon zurücklehne, würde ich vieles falsch machen", erklärt er.

Die "Gunners" hatten auch einen Anteil an seiner persönlicher Entwicklung – und haben die rot-weiß-roten Teams in den Schatten gestellt: "Ich habe als Jugendlicher nicht die Bundesliga, sondern die Liga in England und speziell Arsenal London geschaut. Ich wurde Arsenal-Fan zu der Zeit, als u.a. Thierry Henry dort spielte. Das damalige Arsenal-System hat mich inspiriert."

Mit dem Wechsel ins Ausland ist für Schlager ein Traum in Erfüllung gegangen. Er meint, dass die österreichische Bundesliga auch bei vielen Jugendspielern keine große Rolle spielt: "Den Traum, mal im Ausland zu spielen, hatte ich schon mit sieben Jahren. Wenn man Österreicher ist, will man nicht in Österreich spielen. Da kann man in Österreich jeden kleinen Buben fragen. Jeder wird einem sagen, ich will nach Deutschland, England oder Spanien. Die österreichische Liga hat einfach nicht die Attraktivität wie in anderen Ländern."

(red)