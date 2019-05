Schräg! So kam der LASK zum Arsenal-Geheimtest

Arsenal scheut keine Kosten und Mühen, lässt den LASK am Donnerstag nach London einfliegen. Alles für ein Testspiel, vier Tage vor dem Bundesliga-Abschluss der Linzer daheim gegen die Austria.

Am kommenden Mittwoch steht für die Gunners das Europa-League-Finale gegen Stadt-Rivalen Chelsea auf dem Programm. Das erklärt, warum niemand zusehen darf, wenn ab 16 Uhr am Donnerstag auf dem Arsenal-Trainingsgelände der Ball rollt.

Die Fans rätseln aber, warum genau der LASK als Sparring-Partner herhalten soll. Die Erklärung ist gleichermaßen simpel und kurios.

Es handelt sich sozusagen um ein Geburststagsgeschenk. Und zwar für LASK-Abräumer James Holland. Der feierte jüngst seinen 30er. Bei der Party schlug ihm sein befreundeter Physiotherapeut vom FC Arsenal das Testspiel vor. Die Londoner waren ohnehin auf der Suche nach einem Gegner.

LASK-Boss Siegmund Gruber bei "Sky": "Das war relativ kurzfristig. Der James Holland hat einen relativ guten Draht zu einem Klubverantwortlichen von Arsenal und er hat dann bei uns angefragt. Wenn es sich die Mannschaft wünscht, warum auch nicht. Ursprünglich haben wir geglaubt, es handelt sich um eine "Fake-Anfrage" – das kommt ja in letzter Zeit auch hin und wieder vor. Es hat sich aber wirklich herausgestellt, dass Arsenal gegen uns spielen will und da schauen wir halt am Donnerstag kurz rüber auf einen Trip."

Team der 30. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 30. Runde

Team der 29. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 29. Runde

Team der 28. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 28. Runde

Team der 27. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 27. Runde

Team der 26. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 26. Runde

Team der 25. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 25. Runde

Team der 24. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 24. Runde

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)