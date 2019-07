Schwarzenegger lädt Alaba auf sein Anwesen

Der FC Hollywood ist zu Gast in Hollywood. Die Bayern starteten heute am Montagfrüh die USA-Tournee. Die geplanten Stationen von David Alaba und Co: Los Angeles (15. bis 19. Juli), Houston (19. bis 22. Juli) und Kansas City (22. bis 24.).

Das Mega-Highlight findet bereits am Dienstagabend statt. Es kommt zum Treffen der rot-weiß-roten Helden Arnold Schwarzenegger und David Alaba. Beide kennen sich von den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, wo sie regelmäßig Gäste sind.

Treffen in Los Angeles

Der "Terminator" empfängt den Rekordmeister in seinem Anwesen in Los Angeles. Hintergrund des Treffens: Schwarzenegger ist eng befreundet mit Bayern-Koch Alfons Schuhbeck.

Täglich stehen Trainingseinheiten bei den Bayern auf dem Programm. Im Rahmen des International Champions Cup sind drei Testspiele geplant: gegen Arsenal (18. Juli, 5 Uhr/MESZ), Real Madrid (21. Juli, 2 Uhr) und AC Mailand (24. Juli, 3 Uhr).

Ausflug zur NASA

Neben dem Schwarzenegger-Besuch hat es auch das restliche Rahmenprogramm der Münchener in sich: In Houston folgt ein Ausflug zur US-Raumfahrtbehörde Nasa – genau 50 Jahre nach Apollo 11, der ersten bemannten Mond-Landung. In Los Angeles besucht der Klub unter der Führung von Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge das Holocaust-Museum.

Salihamidzic bastelt daheim an Transfers

Interessant: Hasan Salihamidzic (42) fliegt nicht mit in die USA. Der Sportdirektor bastelt weiter an Transfers. Auch nicht dabei: Lucas Hernandez, der 80-Millionen-Neuzugang wird in München sein Aufbauprogramm nach seiner Knie-Operation fortsetzen.

Trainer Niko Kovac hat dem Trip gegenüber eher gemischte Gefühle und spricht von "erschwerten Bedingungen" in der Vorbereitung. Doch die Vorstandsetage der Bayern untermauerten, dass es "keine Alternative zu dieser Reise" gibt.





