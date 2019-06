Schweizer Teamkickerin nach Bad in See vermisst

Am Samstag wurde eine Schweizer Touristin am Comer See als vermisst gemeldet. Wie die italienische Nachrichtenagentur berichtet, handelt es sich dabei um Florijana Ismaili, eine Spielerin der Nationalmannschaft und Akteurin von YB Bern.

Die 24-Jährige verbrachte mit einem Freund einen Tag am idyllischen See, an dem auch Hollywood-Star George Clooney ein eigenes Anwesen besitzt. Gegen 16.30 Uhr ging ein Notruf ein. Ismaili sprang ins Wasser, tauchte aber nicht mehr auf. Sofort wurden auch Taucher eingesetzt, doch die Suchaktion wurde am Abend abgebrochen.

Letztes Länderspiel erst vor zwei Wochen

Die Comer Polizei hat auf Anfrage des Schweizer Nachrichten-Portals "20 Minuten" den Namen von Ismaili bestätigt. Die Suche wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen.

Ismaili wurde 2014 zum ersten Mal in den Nati-Kader berufen. Sie absolvierte 31 Spiele und nahm an der WM 2015 teil. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr verpasste die "Nati", wie die Schweizer ihre Nationalmannschaft rufen. Erst vor zwei Wochen hatte sie das letzte Länderspiel bestritten. Ismaili spielt seit dem Jahr 2011 für die Young Boys aus Bern.

(fss)

Das könnte Sie auch interessieren:

(20 Minuten)