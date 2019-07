Sensation! Toni Polster wirft Hartberger raus

Sensation im ÖFB-Cup! Regionalliga-Aufsteiger Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster hat am Samstag Bundesligist Hartberg eliminiert. Die Meidlinger setzten sich nach einer echten Cup-Schlacht mit 7:5 im Elferschießen durch. Nach 90 und 120 Minuten war es 2:2 gestanden.

Dabei waren die Steirer auf der WAF-Gruabn in der 29. Minute plangemäß durch Tadic in Führung gegangen. Doch Leinhofer stellte die Partie mit einem Doppelschlag auf den Kopf, schoss die Meidlinger mit 2:1 in Front (66., 70.). Dazu hatte die Viktoria bei zwei Lattentreffern Pech.

Tadic rettete den Bundesligisten mit dem 2:2-Ausgleich vom Elferpunkt in die Verlängerung (77.). Da verpasste Rep in der 109. Minute die Entscheidung. Der vermeintliche Hartberg-Siegtreffer durch Ostrak wurde in der 117. Minute nach einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Im Elfmeterschießen behielten dann die Regionalliga-Kicker die Nerven. Im Gegensatz zu Cancola. Der Hartberger scheiterte am Viktoria-Keeper Arnberger.

Alle Spiele im Überblick

Samstag:

Wolfurt - FAC Wien 0:3

Wiener Viktoria - Hartberg 7:5 n. E.

Gloggnitz - St. Pölten 1:2

Köttmannsdorf - Austria Wien 0:9

Pinkafeld - Mattersburg 0:10

Wels - Hohenems 1:0

Stadl-Paura - Austria Lustenau 0:5

Kufstein - Altach 18:30 Uhr

SAK Klagenfurt - Wolfsberger AC 18:30 Uhr

St. Anna am Aigen - Kalsdorf 19:00 Uhr

Union Linz - Admira 19:00 Uhr

Traiskirchen - Horn 19:00 Uhr

Leobendorf - Blau Weiß Linz 19:00 Uhr

Vöcklamarkt - LASK 19:00 Uhr

Neisiedl - GAK 20:30 Uhr

Sonntag:

Allerheiligen - Rapid Wien 17:15 Uhr

Schwaz - Kapfenberg 18:00 Uhr

Freitag:

Anif - Sturm Graz 1:4

Treibach - WSG Tirol 1:2

Langenegg - Austria Klagenfurt 1:4

Bruck/Leitha - Ried 0:4

ATSV Wolfsberg - Elektra Wien 4:1

Kitzbühel - Wacker Innsbruck 0:7

Hall - Juniors OÖ 1:5

Ebreichsdorf - Lafnitz 2:1 n. V.

Bad Gleichenberg - Vorwärts Steyr 2:3

Gleisdorf - Draßburg 4:0

Gurten - Zell am See 1:0

Seekirchen - Amstetten 1:4

Wiener Sport-Club - Dornbirn 2:6

Mauerwerk Wien - Mannsdorf-Großenzersdorf 1:2

Parndorf - Salzburg 1:7

